2019-06-21T14:38:55+03:00
Происшествия

Житель Ростова-на-Дону прикарманил деньги, вырученные за продажу Toyota Camry знакомого

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Ростове-на-Дону под следствием оказался местный житель, на которого написал заявления его знакомый. По словам обратившегося к стражам порядка, товарищ его обманул.

- Потерпевший рассказал полицейским, что попросил своего знакомого помочь с продажей автомобиля Toyota Camry, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Как оказалось, 40-летний подозреваемый продал автомобиль за 800 тысяч рублей, при этом большую часть денег оставил себе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его подозревают в мошенничестве, на время расследования с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, два года назад в Ростове под следствием оказался 60-летний местный житель, которого обвиняют в мошенничестве. Хитрец с помощью несложной схемы похитил 200 тысяч рублей. Все началось с того, что знакомый вызвался помочь ей в продаже квартиры.

Он сообщил, что он нашел покупателя жилья, а при оформлении договора купли-продажи утаил действительную сумму сделки от продавца, присвоил себе часть полученных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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