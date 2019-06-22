Фронт крупного ландшафтного пожара под Ростовом-на-Дону растянулся на километр

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-22T13:07:27+03:00

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Стали известны подробности крупного ландшафтного пожара, из-за которого донскую столицу заволокло дымом. Возгорание происходит в труднодоступном месте у хутора Пчеловодный Аксайского района. - Происходит горение сухой растительности по фронту - километр, но это ориентировочная оценка, - говорят в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Угрозы населенным пунктам нет. Для ликвидации загорания привлекаются от 65 человек, а также 15 добровольцев. Для переправки личного состава через реку используются шесть плавсредств.

Напомним, в выходные в Ростовской области ожидают рекордную жару. В связи с этим спасатели даже распространили официальное предупреждение. Ссылаясь на синоптиков, они сообщают, что 22 и 23 июня воздух прогреется до + 40 С. В регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельхозугодьях, на территориях садоводческих и дачных поселков.

ИСТОЧНИК KP.RU