Велосипедистка в коротких шортиках спровоцировала пробку в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-24T10:26:42+03:00

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Ростовчане в социальной сети активно обсуждают фотографии, сделанные водителем на улице Мадояна. Автомобилист написал, что днем, 23 июня, там образовалась пробка, правда, по приятной причине - вдоль потока машин проехала велосипедистка в коротких шортиках, ярко демонстрируя, что катание на велосипеде очень полезно для женской фигуры. Шофер успел достать телефон и сфотографировать девушку сзади.

Снимки спровоцировали большой гендерный спор. Мужчины восхищаются фигурой велосипедистки, а девушки называют тех, кто решил такое снять и выложить в сеть, животными.

- С нарядом явно перебор. Даже в курортных городах все же штаны и майку надо натянуть на купальник, а потом появляться в общественных местах, - написал один из пользователей.

- Ну покаталась девчонка, и что? Давайте, обсудим всем городом ее шорты. Выйдете ночью на набережную или Пушкинскую - и не таких увидите, - добавил другой.

- Может, народ, глядя на это, пересядет на велики, и пробок не будет, - понадеялся третий.

ИСТОЧНИК KP.RU