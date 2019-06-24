Под Ростовом в аварии пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-24T14:55:23+03:00

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В понедельник, 24 июня, в Ростовской области произошла авария, в которой пострадали сразу четыре человека. Как рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС, в половину седьмого утра у села Самарское (трасса «Дон») столкнулись Kia и «ЗИЛ».

- Оба водителя от медпомощи отказались, четверым же пассажирам легковушки спасателями была оказана первая помощь, после чего все они были переданы подоспевшим к месту аварии медикам, - пояснили спасатели.

В ведомстве обращаются к водителям с просьбой не забывать, что во время жары снижается концентрация внимания и скорость реакции на различные дорожные ситуации, а также повышается сонливость и усталость.

ИСТОЧНИК KP.RU