В Ростове-на-Дону назвали самые грязные водоемы

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-24T15:16:10+03:00

В Дону лучше сейчас не купаться Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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Санитарные врачи распространили последние результаты проверки воды в зонах отдыха Ростова-на-Дону на три важных показателя: микробиологический, паразитологический и санитарно-химический. Похоже, отдыхать и загорать можно, а вот купаться не стоит. В списке - пляжи у парка «Левобережный», острова Зеленый, «Дружба» (река Темерник), в районе Сурб-Хач, Ростовского моря, озера Голубое, карьера ТЭЦ-2.

- 93% проб воды, отобранных из указанных водоемов, не соответствовали нормативам по микроорганизмам, 50% отобранных проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам, - пояснили санитарные врачи.

Самыми грязными оказалась вода реки Дон в районе городского пляжа, реки Темерник в зоне отдыха на Ростовском море и в «Дружбе».

Но есть и хорошая новость. На паразитологические показатели вода везде соответствовала требованиям. Возбудителей патогенных кишечных инфекций не нашли, а потому пока исполнение рекомендации - не купаться - санитарных врачей носит добровольный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU