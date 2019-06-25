Не надо стесняться: на танцполах Ростова-на-Дону зажигает Дискодед

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-25T10:57:09+03:00

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Пользователи социальной сети восхищаются задором пенсионера из Ростова-на-Дону, который, несмотря на возраст, чувствует себя своим на любом дискотеке. Накануне в местном паблике появилось видео, на котором запечатлен старичок, дающий фору многим молодым танцорам. Его засняли вечером на танцплощадке на набережной Дона, возле фонтана. Диджей ставил современную музыку, но желающих плясать набралось немного. В основном, все просто смотрели. Скучающих без партнеров девушек неожиданно поддержал пенсионер в черных очках, шляпе и расстегнутой рубашке. Его смелые движения так понравились публике, что люди стали снимать его на телефон.

Дискодед . Это Ростов-на-Дону!

Оказалось, что это далеко не первое видео с участием танцующего старичка - он настоящий завсегдатай открытых танцплощадок. Пользователи соцсетей дали ему прозвище Дискодед.

- Всем бы быть такими энергичными в старости, - пишут люди в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU