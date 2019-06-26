В Таганроге экскаватор насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-26T10:15:15+03:00

Очевидцы утверждают, что она шла на красный

Изменить размер текста: A A

В Таганроге на дороге погибла женщина. Как сообщили очевидцы, экскаватор сбил 66-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по "зебре".

- Шла женщина на зеленый, водитель экскаватора её не видел, ехали за ним через одну машину, - написала местная жительница (авторские пунктуация и орфография сохранены). - Светофор там переключается при нажатии кнопки максимум за 4секунды с зеленого на красный… спорить здесь бесполезно, досталось обоим,сочувствую…

Официальных сообщений по факту этой аварии пока не поступало. В социальных сетях высказывают соболезнования родным погибшей и просят остальных пешеходов и водителей быть максимально внимательными.

Место аварии. Фото: ВК "Таганрогское ДПС"

ИСТОЧНИК KP.RU