2019-06-26T12:59:09+03:00
Общество

В Ростовской области диспансеризацию до конца года пройдут 1,6 миллиона человек

Медосмотр можно сделать даже в вечернее время и в выходные дни
Ольга ГОПАЛО
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Медосмотр можно сделать даже в вечернее время и в выходные дни.Медосмотр можно сделать даже в вечернее время и в выходные дни.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ростовской области диспансерное обследования уже прошли почти 589 тысяч человек. Это свыше трети от годового плана. Всего же до конца года на Дону диспансеризация ждет еще 1,6 миллиона человек. При этом теперь медосмотр можно сделать не только в вечернее время, но и в выходные дни.

Как рассказали в правительстве региона, уже утвержден список организаций, где будут проводиться такие медосмотры во внеурочное время. В списке - 89 клиник.

Напомним, диспансеризацию раз в три года должны проходить жители в возрасте старше 30 лет, дети - ежегодно. В минувшем году было обследовано 29 процентов населения, а в этом планируется уже 33 процента.

Как в свое время в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» рассказала региональный министр здравоохранения Татьяна Быковская, подлежащих диспансеризации пациентов обзванивают участковые терапевты, а также отправляются письма в ящик.

Кроме того, включаются и страховые агенты с напоминанием и прозвоном - пришел ли человек на самом деле. Также выделены отдельные дни для диспансеризации, врачи поликлиник стали принимать и по субботам. Заключаются договоры с конкретными предприятиями, куда выезжают медики для первого этапа диспансеризации, - это первичный осмотр, онкомаркеры и анализы. Если есть подозрения, то человек переходит на второй этап - более углубленной диагностики уже в поликлинике. И таких порядка 30 процентов населения. При этом важна еще и культура отношения самих пациентов к собственному здоровью. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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