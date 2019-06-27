Житель донского хутора на улице совратил 11-летнего ребенка
В поселке Орловском Ростовской области 11-летняя девочка стала жертвой сексуальных домогательств со стороны 37-летнего мужчины. Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, злоумышленник встретил свою жертву в переулке Почтовом. Мужчина набросился на школьницу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего отпустил испуганного ребенка домой.
— Девочка рассказала обо всем родителям, а те, в свою очередь, обратились с заявлением в полицию,- прокомментировал источник издания.
Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Известно, что подозреваемый был судим за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU