Житель донского хутора на улице совратил 11-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-27T13:16:10+03:00

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В поселке Орловском Ростовской области 11-летняя девочка стала жертвой сексуальных домогательств со стороны 37-летнего мужчины. Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, злоумышленник встретил свою жертву в переулке Почтовом. Мужчина набросился на школьницу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего отпустил испуганного ребенка домой.

— Девочка рассказала обо всем родителям, а те, в свою очередь, обратились с заявлением в полицию,- прокомментировал источник издания.

Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Известно, что подозреваемый был судим за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU