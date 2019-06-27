2019-06-27T14:27:59+03:00
Общество

Ремонт стадиона лицея № 58 в Ростове-на-Дону запланирован на 2020 год

Родители учеников беспокоятся за безопасность своих детей
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Школьный стадион знавал и лучшие времена. Фото: 1Rnd.Школьный стадион знавал и лучшие времена. Фото: 1Rnd.
Изменить размер текста:

Ростовчане просят власти города отремонтировать стадион 58-ого лицея. Тренировки на нем небезопасны для здоровья детей, считают родители. К тому же на этот объект ходят заниматься спортом многие жители соседних домов.

Жалобу горожан опубликовал Интернет-портал 1Rnd. Журналисты решили помочь людям и отправили запрос в отдел образования Советского района. Чиновники ответили, что ремонт стадиона запланирован на следующий год. А пока выделены средства на проектные и изыскательские работы для разработки проектно-сметной документации. На спортивном объекте предусмотрены футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки и беговые дорожки.

- Ремонт стадиона планируется включить в программу по ремонту физкультурно-оздоровительных зон при формировании бюджете на 2020 года, - цитирует издание ведущего инженера отдела Вадима Ткачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии автокраж
В Ростовской области 57 стариков приютили незнакомые им семьи
Капитальный ремонт в Ростовской области проводится по графику
Инвестиции в кармане: «БКС Брокер» запустил приложение с «МегаФон»
В Ростовской области задержали больше тонны живой рыбы
Лучшим брокером России стал банк ВТБ
«Ростелеком» автоматизирует городское хозяйство в городе Шахты Ростовской области
В Ростове-на-Дону за попрошайничество задержали 534 человека
В Ростове-на-Дону выросла средняя зарплата
Из Ростовской области отправятся служить 4 900 срочников
Роспотребнадзор рассказал, в каких донских водоемах лучше не купаться
В Ростовской области похитители иномарки решили ее продать, но попали в аварию
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали 200 литров контрабандного спирта
Житель донского хутора на улице совратил 11-летнего ребенка
В Ростове-на-Дону в районе Ботанического сада произошел крупный пожар
Молодого отца с ребенком сбили на пешеходном переходе в Аксае