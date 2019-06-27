Ремонт стадиона лицея № 58 в Ростове-на-Дону запланирован на 2020 год

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-27T14:27:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчане просят власти города отремонтировать стадион 58-ого лицея. Тренировки на нем небезопасны для здоровья детей, считают родители. К тому же на этот объект ходят заниматься спортом многие жители соседних домов.

Жалобу горожан опубликовал Интернет-портал 1Rnd. Журналисты решили помочь людям и отправили запрос в отдел образования Советского района. Чиновники ответили, что ремонт стадиона запланирован на следующий год. А пока выделены средства на проектные и изыскательские работы для разработки проектно-сметной документации. На спортивном объекте предусмотрены футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки и беговые дорожки.

- Ремонт стадиона планируется включить в программу по ремонту физкультурно-оздоровительных зон при формировании бюджете на 2020 года, - цитирует издание ведущего инженера отдела Вадима Ткачева.

ИСТОЧНИК KP.RU