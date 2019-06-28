В Ростовской области полицейский избил задержанного металлическим стулом

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-28T10:47:24+03:00

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Прокуратура Кагальницкого района сообщила о том, что поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении старшего участкового уполномоченного Николая Чередниченко.

- Судом установлено, что в апреле 2018 года, находясь в здании отдела внутренних дел по Кагальницкому району, нанес задержанному несколько ударов металлическим стулом, причинив телесные повреждения, - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд согласился с доводами следствия и признал уже бывшего полицейского в превышении полномочий. Ближайшие три года он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU