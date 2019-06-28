В колонии Ростовской области будут производить рыбные биточки
На территории исправительной колонии № 2 откроют новый цех, где будут работать осужденные. Деньги (почти три миллиона рублей) на оборудование для производства рыбных полуфабрикатов выделили из резервного фонда Правительства Ростовской области.
- В настоящее время руководством исправительного учреждения проводится работа по подготовке помещений, где будет установлено новое оборудование, а также подбор кандидатов на рабочие места среди осужденных, - пояснили в службе исполнения наказания.
Известно, что в новом цеху будут трудоустроены до 25 человек, часть заработанных денег они смогут оставлять себе.
В планах руководства исправительного учреждения произвести в этом году более 169 тонн рыбной продукции, которая будет поставляться во все исправительные учреждения Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU