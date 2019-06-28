2019-06-28T13:14:20+03:00
Общество

В колонии Ростовской области будут производить рыбные биточки

Часть заработанных денег заключенные могут оставить себе
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Новое оборудованиеНовое оборудованиеФото: ГУФСИН по РО
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На территории исправительной колонии № 2 откроют новый цех, где будут работать осужденные. Деньги (почти три миллиона рублей) на оборудование для производства рыбных полуфабрикатов выделили из резервного фонда Правительства Ростовской области.

- В настоящее время руководством исправительного учреждения проводится работа по подготовке помещений, где будет установлено новое оборудование, а также подбор кандидатов на рабочие места среди осужденных, - пояснили в службе исполнения наказания.

Известно, что в новом цеху будут трудоустроены до 25 человек, часть заработанных денег они смогут оставлять себе.

В планах руководства исправительного учреждения произвести в этом году более 169 тонн рыбной продукции, которая будет поставляться во все исправительные учреждения Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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