В администрации Ростова произошли кадровые изменения

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-28T17:59:48+03:00

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Сегодня, 28 июня, пресс-служба мэрии заявила о том, что в ростовской администрации – кадровая перестановка. С 25 июня на должность директора департамента экономики города Ростова-на-Дону назначена Полина Коростиева.

Она родилась 31 августа 1978 года в городе Ростове-на-Дону. В 2000 году окончила Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2010 году окончила Южный федеральный университет по специальности «Юриспруденция». В 2013 году окончила Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начала в 1994 году секретарем научно-производственного кооператива «Экология-К».

С 2000 по 2010 годы замещала должности в министерстве экономики, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области (с 2002 года - министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области).

С 2010 по 2017 годы работала в департаменте развития малого и среднего предпринимательства и туризма Ростовской области (с 2011 года - департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области.

С 2016 по май 2017 года занимала различные должности в министерстве экономического развития Ростовской области.

С мая 2017 года по 24 июня 2019 года – заместитель директора Департамента экономики города Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU