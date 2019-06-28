В Ростове-на-Дону задержали сотрудника строительного магазина, который похитил выручку

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-28T18:27:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии, он обворовал своего работодателя.

- Подозреваемый работал в магазине оптовой продажи строительных материалов и увидел, как выручку магазина оставили в шкафу на складе, - пояснили в правоохранительных органах. - Он дождался, пока в помещении никого не будет и украл 51 700 рублей, после чего скрылся.

Когда сотрудники обнаружили пропажу, то вызвали стражей порядка, обозначив количество людей, которые имели доступ к шкафу. Подозреваемый был среди них, вот только найти некоторое время не удавалось.

- Сотрудники полиции в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 51-летнего ранее судимого за кражу и мошенничество мужчину, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU