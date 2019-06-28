"Лебеди" из покрышек оказались вне закона в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-28T18:45:04+03:00

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Один из излюбленных элементов народного уличного декора - лебеди, сделанные из автомобильных шин, - оказались под запретом в Ростове-на-Дону. За них горожан теперь будут штрафовать. Это следует из информации, которую озвучила на пресс-конференции по мусору замдиректора муниципального департамента ЖКХ и энергетики по вопросам экономики Валентина Лишавская.

Причина запрета оказалась довольно банальной - шины являются отходами определенного класса опасности, и их нахождение на улицах города нежелательно. Чиновница уточнила, что представители районных инспекций не бросаются штрафовать каждого собственника земли, у которого обнаружилась такая "птица", - сначала делают предупреждение. Но если ростовчанин на словах не понимает, то тогда его ждет административная ответственность.

Штраф за подобный проступок полагается такой же, как за незаконное размещение отходов: до 2000 рублей для физических и до 250 тысяч рублей - для юридических, в зависимости от тяжести нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU