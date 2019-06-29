2019-06-29T00:22:18+03:00
Происшествия

Под Волгодонском произошел крупный пожар: загорелись два дома и хозпостройка

Обошлось без пострадавших
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростовской области объявлена высокая пожароопасность.В Ростовской области объявлена высокая пожароопасность.Фото: ГУ МЧС России по РО
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28 июня в Волгодонском районе Ростовской области произошел крупный пожар. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 11:45 на пульт дежурного поступила информация о том, что в станице Каргальской на улице Центральной загорелись два заброшенных дома и хозяйственная постройка на площади в 91 квадратный метр. Где-то через час спасатели объявили ранг пожара № 2. На место происшествия были направлены семь пожарных расчетов. И только к 13:27 ЧП удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

Один пострадавший зафиксирован при загорании частного дома в Новошахтинске в 16 часов. ЧП произошло на улице Автомобильной. Два пожарных расчета ликвидировали огонь за 14 минут, но одному из находившихся в доме людей потребовалась медицинская помощь.

Напомним, что в Ростовской области спасателями фиксируется высокая пожароопасность из-за устоявшейся жары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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