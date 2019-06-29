Каждая вторая управляющая компания Ростовской области имеет долги за газ

СЕГОДНЯ 00:36 2019-06-29T00:37:32+03:00

Больше половины ТСЖ и управляющих компаний Ростовской области должны за газ. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Донские газовики отчитались о долгах потребителей перед ними. Так на 1 июня 2019 года 122 из 219 ТСЖ и управляющих компаний Ростовской области имеют долги перед «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

- Сумма просроченной дебиторской задолженности организаций составляет 53,6 миллиона рублей, что на 12,3 миллиона больше аналогичного показателя 2018 года, - говорится в пресс-релизе компании.

Крупнейшими неплательщиками области стали:

ТСЖ «Изумруд» (Ростов-на-Дону) - 6,4 миллиона рублей,

ООО «Тагстройсервис» (Таганрог) - 5,2 миллиона рублей,

ООО «Атмосфера2013» (Аксайский район) - 4,5 миллиона рублей,

ТСЖ «Дружба» (Ростов-на-Дону) - 3,7 миллиона рублей,

УК «Мега Дом» (Ростов-на-Дону) - 3,2 миллиона рублей,

УК «ВЕСТА1» (Ростов-на-Дону) - 3,1 миллиона рублей.

Газовики напомнили, что неуплата долгов чревата штрафами (для должностных лиц – 40-100 тысяч рублей, для юридических - 100-300 тысяч) и отключением газа.

ИСТОЧНИК KP.RU