2019-06-29T13:34:26+03:00
Звезды

В центре Ростова-на-Дону убрали ларьки, чтобы открыть историческую мозаику

Объект культурного наследия долгое время закрывали торговые павильоны
Илья БОГОМОЛОВ
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Открытая мозаика. Фото: Анна Кобыляцкая, "Ростов Официальный".Открытая мозаика. Фото: Анна Кобыляцкая, "Ростов Официальный".
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В центре Ростова горожанам и гостям города открыли еще одну советскую мозаику. Речь идет о панно в подземном переходе на пересечении улицы Московской и Буденновского проспекта. 27 июня там демонтировали 17 торговых павильонов, закрывавших произведение пролетарского искусства. Сделать это городским властям было поручено в апреле текущего года.

- Ларьки закрывали два мозаичных панно – с правым берегом Дона и животным миром региона, - рассказали в правительстве Ростовской области. - Панно в ростовской подземке – достояние нашей культуры. В 2017 году этот подземный переход с мозаикой на стенах признали объектом культурного наследия регионального значения.

Теперь мозаике требуется реставрация, ее проведут в ближайшее время.

Кстати, панно с панорамой правого берега Дона изображает, как в 70-ых годах 20 века проектировщики представляли себе современный Ростов. Отличие в стиле "ожидания и реальность", конечно, велико.

ИСТОЧНИК KP.RU

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