В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей
Полиция Кировского района сообщила о задержании мужчины, которого считают причастным к серии краж. Согласно официальной версии, преступлениями промышлял 40-летний местный житель.
- Подозреваемый присматривал в автомобилях оставленные ценные вещи, разбивал подручными средствами окна и похищал имущество, - рассказали в правоохранительных органах. - После чего украденное сдавал в ломбард.
Последней для него стала кража из машины ростовчанки. Она оставила ее на стоянке, а когда вернулась, то тут же вызвала стражей порядка, которым удалось раскрыть преступление по горячим следам.
На время расследования уголовного дела мужчину взяли под стражу, а грозит ему до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU