2019-07-01T18:20:52+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полиция Кировского района сообщила о задержании мужчины, которого считают причастным к серии краж. Согласно официальной версии, преступлениями промышлял 40-летний местный житель.

- Подозреваемый присматривал в автомобилях оставленные ценные вещи, разбивал подручными средствами окна и похищал имущество, - рассказали в правоохранительных органах. - После чего украденное сдавал в ломбард.

Последней для него стала кража из машины ростовчанки. Она оставила ее на стоянке, а когда вернулась, то тут же вызвала стражей порядка, которым удалось раскрыть преступление по горячим следам.

На время расследования уголовного дела мужчину взяли под стражу, а грозит ему до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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