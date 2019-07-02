В центре Ростова-на-Дону из-за аварии возникла пробка
Автоинспекторы просят объезжать
Изменить размер текста:
Во вторник, 2 июля, на пересечении Ворошиловского и Садовой произошла авария. Как сообщили очевидцы, столкнулись кроссовер и «семерка».
- Они перекрыли две полосы Ворошиловского проспекта в сторону выезда из города, как результат - пробка, - рассказала ростовчанка. - Судя по машине скорой помощи, есть пострадавшие.
В автоинспекции пояснили, что пока обстоятельства аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU