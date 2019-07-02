В центре Ростова-на-Дону из-за аварии возникла пробка

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-02T09:48:48+03:00

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Во вторник, 2 июля, на пересечении Ворошиловского и Садовой произошла авария. Как сообщили очевидцы, столкнулись кроссовер и «семерка».

- Они перекрыли две полосы Ворошиловского проспекта в сторону выезда из города, как результат - пробка, - рассказала ростовчанка. - Судя по машине скорой помощи, есть пострадавшие.

В автоинспекции пояснили, что пока обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU