2019-07-03T13:46:48+03:00
Звезды

Открыл бутылку тапком: рэпер Баста повторил трюк за Джейсоном Стейтемом

Хотя и значительно упростил себе задачу
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео @bastaakanoggano, Instagram.Стоп-кадр из видео @bastaakanoggano, Instagram.
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Рэпер Баста поделился со своими поклонниками комичным видео. Находясь где-то на отдыхе, артист из Ростова-на-Дону продемонстрировал, как открывает бутылочку с водой ударом тапка по крышечке. Обувь при этом он держал в руке.

bastaakanogganobastaakanoggano
Спасибо моему тренере
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Подписчики Василия Вакуленко тут же поняли, что этот ролик - ответ на нашумевшее в Интернете видео американского актера Джейсона Стейтема, на котором он открывает бутылку ударом ноги. Тот, в свою очередь, участвовал в сетевом челлендже Bottle cap challenge ("вызов бутылочной крышечки"), который запустил боец из Казахстана Каро Пашинян семь дней назад.

jasonstathamjasonstatham
#bottlecapchallenge #challengeaccepted
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Несмотря на то, что Баста явно схалтурил в своем видео, поклонники рэпера похвалили его за находчивость и креативный подход. Российский актер Гарик Харламов, например, попытался повторить трюк в точности, но бутылку так и не открыл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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