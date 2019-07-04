2019-07-04T17:09:36+03:00
Происшествия

Бутерброд: в центре Ростова-на-Дону легковушку смяло между двух автобусов

К счастью, обошлось без пострадавших
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".
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Сегодня днем, 4 июля, в центре Ростова-на-дону произошла авария с общественным транспортом. На Буденновском проспекте, напротив Дома офицеров, автомобиль ВАЗ зажало между двух автобусов. К счастью, никто не пострадал.

- Автобус разогнался и въехал в легковушку, а та, в свою очередь, - в маршрутку, - рассказал очевидец.

Фотографии с места аварии выложены в социальную сеть. На них видно, что у вазовской "четырнадцатой" смяты капот и багажник. В комментариях ростовчане пишут, что машина восстановлению не подлежит. Люди ругают водителей автобусов, которые "гоняют" по городу ради большей прибыли.

- Была "четырка", стала "Ока". Бутерброд сделали, - иронизируют комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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