В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей, которые утонули в пруду

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-04T17:53:38+03:00

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Региональный следком сообщил о возбуждении уголовного дела после смерти двух братьев 5 и 7 лет, которые жили в станице Буденновской Пролетарского района. Мальчики утонули в минувший понедельник, 1 июля.

Обстоятельства трагедии еще уточняются, но известно, что они находились во дворе частного дома. В какой-то момент братья сами пошли купаться в искусственный пруд, который находился рядом. Тонувших детей увидела соседка, которая позвала на помощь. Буквально через пару минут отец мальчиков вместе с односельчанами вытащил сыновей из воды, но откачать не смог.

- По данным следствия искусственный водоем был вырыт незаконно неустановленным в настоящее время лицом, не была обеспечена безопасность, что привело к тяжким последствиям, - пояснили в следкоме, сообщив, что уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU