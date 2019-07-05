2019-07-05T11:45:38+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону упавшее дерево заблокировало движение по улице Ченцова

Водители советуют объезжать перекрытый участок
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовские водители сообщают, что сегодня утром, 5 июля, на улице Ченцова на дорогу упало дерево, полностью перекрыв проезжую часть. Автомобилисты предупреждают друг друга объезжать заблокированный участок, который, судя по видео с места ЧП, расположен между 4-ой и 6-ой Линиями. Напомним, что по этой улице также пролегают трамвайные пути, по которым ходят вагоны № 4 и 10.

Также в социальных сетях сообщают о дереве, которое несколько дней назад упало в районе дома № 35 по проспекту 40-летия Победы. Оно также рухнуло на проезжую часть, но его до сих пор никто не убрал. Местная жительница отмечает, что ствол вырвало с корнем, и он оборвал провода.

Рухнувшее дерево на проспекте 40-летия Победы. Фото с места ЧП от пользователя ВК Kris Aka из группы "Ростов Главный".

Рухнувшее дерево на проспекте 40-летия Победы. Фото с места ЧП от пользователя ВК Kris Aka из группы "Ростов Главный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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