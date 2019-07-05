2019-07-05T17:19:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону адвоката подозревают в заведомо ложном доносе

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Следком утверждает, что адвокат совершила ложный доносСледком утверждает, что адвокат совершила ложный доносФото: СУ СК России по РО
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Региональный следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката, которую подозревают в заведомо ложном доносе.

- По данным следствия, адвокат, осуществляя защиту обвиняемых по одному из расследуемых уголовных дел, будучи уведомленной о месте и времени следственных и процессуальных действий, умышленно неоднократно срывала их проведение ввиду своей неявки, - говорится в официальном сообщении.

Когда следователь попытался вручить ей уведомления о запланированных днях, времени и месте проведения процессуальных действий, она якобы скрылась в машине. Сама защитница свою вину не признает, мало того, она написала заявление о том, что следователь во время вручения уведомления повредил ее автомобиль (ударил ногой). Как настаивает следком - такого не было, а «заявление о преступлении носит ложный характер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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