2019-07-06T10:22:06+03:00
Общество

В центре Ростова –на-Дону столкнулись два мотоцикла: есть раненые

ДТП произошло на Соколова
Илья БОГОМОЛОВ
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Полиция выясняет детали аварииПолиция выясняет детали аварииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове-на-Дону произошла серьезная авария с участием двух мотоциклов и иномарки. Как рассказали очевидцы, накануне вечером, 5 июля, на пешеходном переходе столкнулись с друг другом два байкера. После удара от одного из мотоциклов оторвалось колесо и отлетело в иномарку.

Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, мотоциклисты получили серьезные травмы и были госпитализированы. В ведомстве также отметили,что ЧП произошло на Соколова.

Водитель легкового авто не пострадал. Но машину теперь придется ремонтировать.

В ведомстве уточнили, что по факту аварию идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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