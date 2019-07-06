В центре Ростова –на-Дону столкнулись два мотоцикла: есть раненые
ДТП произошло на Соколова
Полиция выясняет детали аварииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове-на-Дону произошла серьезная авария с участием двух мотоциклов и иномарки. Как рассказали очевидцы, накануне вечером, 5 июля, на пешеходном переходе столкнулись с друг другом два байкера. После удара от одного из мотоциклов оторвалось колесо и отлетело в иномарку.
Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, мотоциклисты получили серьезные травмы и были госпитализированы. В ведомстве также отметили,что ЧП произошло на Соколова.
Водитель легкового авто не пострадал. Но машину теперь придется ремонтировать.
В ведомстве уточнили, что по факту аварию идет проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU