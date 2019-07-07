Решил помочь и лишился денег: в Ростове незнакомец украл у мужчины 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-07T11:54:10+03:00

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В донской столицы сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже денег из квартиры. В дежурную часть отдела полиции по Кировскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал, что увидел подозреваемого в кафе недалеко от своего дома, он плохо себя чувствовал.

- Потерпевший решил пригласить его к себе домой, дал ему воды и привел в чувства. Оставив злоумышленника одного на пару минут, тот взял с полки деньги в размере 150 тысяч рублей и положил в карман. Хозяин, вернувшись в комнату, увидел, что мужчине стало лучше, проводил незнакомца. Через некоторое время заметил пропажу и сразу сообщил об этом в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержали 42-летнего ростовчанина. Подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Фигурант потратил все деньги на личные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU