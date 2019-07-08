На трассе Азов - Ейск иномарка врезалась в столб: семь человек в больнице

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-08T09:05:45+03:00

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В минувшее воскресенье, 7 июля, в 23:00 на трассе Азов - Ейск произошла авария. По предварительным данным, 29-летний водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением, врезавшись в опору ЛЭП.

- В результате ДТП в больницу доставлены семь человек: 29-летний водитель,18-летний подросток и шесть несовершеннолетних: три мальчика (15, 16, 16 лет) и две девочки (13 и 14 лет), - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

На месте работают сотрудники донской автоинспекции. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU