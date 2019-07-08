2019-07-08T19:28:25+03:00
Общество

В Ростовской области загсы открылись в свой выходной, чтобы поженить молодых

В День семьи, любви и верности решили связали себя узами Гименея два десятка пар молодоженов
Ольга ГОПАЛО
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8 июля - День семьи, любви и верности, который отмечают по всей стране.8 июля - День семьи, любви и верности, который отмечают по всей стране.Фото: Евгения ГУСЕВА
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8 июля - День семьи, любви и верности - праздник, который отмечают по всей стране. В этом году он выпал на понедельник, когда у всех загсов выходной. Однако некоторые из них все же открыли свои двери для того, чтобы зарегистрировать брак у тех молодоженов, которые захотели связать себя узами Гименея именно в этот праздничный день.

Как оказалось, большинство решивших пожениться живут в Ростове-на-Дону. Для них был открыт Первомайский загс. Кроме того, еще шесть пар - из города Шахты и Тарасовского района - также приняли важное решение в своей жизни и поставили подписи в первом семейном документе, но уже на своей малой родине.

В региональном правительстве добавили, что свои отношения в преддверии Дня семьи, любви и верности узаконили 288 донских пар.

Напомним, 8 июля в Ростове-на-Дону выписали четвертую тройню, которая родилась в этом году на Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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