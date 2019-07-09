Жители Ростова-на-Дону просят сделать пешеходную зону на Вертолетном поле

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-09T09:17:12+03:00

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Жители Западного обратились к чиновникам с просьбой обратить внимание на территорию у Вертолетного поля. По мнению горожан, участок необходимо благоустроить.

- Как стало известно, губернатор Ростовской области предложил чиновникам подготовить предложения по созданию пешеходных зон на территории донской столицы, - говорится инициативе, которая появилась на сервисе «Активный ростовчанин» (официальный портал администрации города). - Прошу рассмотреть вопрос о разработке подобного проекта в Железнодорожном районе города на территории Вертолетного поля. По словам ростовчан, в этом районе вырос новый, большой жилой массив, который "ощущает острую нехватку заботы и внимания со стороны городской администрации". Жители Вертолетного поля настоятельно просят обратить внимание на благоустройство района и внести его в проект «Создание комфортной городской среды».

На данный момент за предложение проголосовало 129 человек, когда требуется 500.

ИСТОЧНИК KP.RU