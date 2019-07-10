После стрельбы на Западном полиция Ростова-на-Дону возбудила уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-10T13:43:24+03:00

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Полиция Ростова-на-Дону квалифицировала криминальное происшествие на улице Жмайлова (Западный жилой район), где накануне, 9 июля, пятеро человек открыли огонь по машине, в которой находились мужчина и две женщины.

- По предварительным данным, в результате конфликта один человек пострадал и был доставлен в больницу, - пояснили в полиции. Источник «КП-Ростов» уточняет, что стрельба велась из травматического пистолета, после чего злоумышленники уехали на Mercedes и BMW. Подозреваемые не установлены, объявленный сразу после стрельбы план «Сирена» результатов не принес.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

ИСТОЧНИК KP.RU