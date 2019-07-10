Территорию вокруг мэрии Ростова-на-Дону отремонтируют за 9 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-10T15:22:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Территорию вокруг здания ростовской мэрии (Большая Садовая, 47) собираются капитально отремонтировать за 9 миллионов рублей. Чиновники ищут подрядчика на сайте госзакупок. Согласно опубликованной там конкурсной документации, обновлению подлежат тротуары, проезды и фонари возле горадминистрации, рабочим потребует положить новую плитку и бордюры. На эти задачи будет отведено четыре месяца. Деньги выделит городской бюджет, подрядчика определят до конца июля.

Интересно, что плитку возле здания мэрии меняли не так давно - всего два года назад, и, по мнению многих горожан, она до сих пор выглядит достаточно новой.

Добавим, что указанное здание является памятником архитектуры федерального значения и "визитной карточкой" Ростова-на-Дону. Оно было построено в 1899 году и последний раз реставрировалось в 2016-ом.

ИСТОЧНИК KP.RU