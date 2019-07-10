2019-07-10T15:34:49+03:00
Общество

В аппарат Общественной палаты Ростовской области назначен новый руководитель

Пост занял Михаил Стремедловский
Илья БОГОМОЛОВ
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Михаил СтремедловскийМихаил СтремедловскийФото: Правительство РО
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Сегодня, 10 июля, на заседании донского правительства назначили нового директора аппарата Общественная палата Ростовской области. Им стал Михаил Стремедловский - коренной ростовчанин, выпускник исторического факультета РГУ и юридического факультета ЮФУ. С 2015 по 2017 годы он руководил сектором по обеспечению деятельности Общественной палаты в Управлении социально-политических коммуникаций регионального правительства, а после - в Законодательном Собрании Дона.

Добавим, что аппарат Общественной палаты РО (5 человек) создан в январе 2018 года, как структура, решающая организационные, правовые, информационные, документационные, финансовые и материально-технические вопросы учреждения. Сама же палата осуществляет взаимодействие жителей региона и некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления. Ее состав избирается каждые три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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