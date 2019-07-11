Новым замгубернатора Ростовской области стал экс-глава «министерства гостеприимства» Алексей Изотов

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-11T10:18:26+03:00

Примечательно, что в день его назначения губернатор Василий Голубев встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в подчинении которого ранее работал Изотов

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил своим замом по вопросам экономике, инвестициям, международного и межрегионального сотрудничества Алексея Изотова — профессионального дипломата, до нынешнего назначения возглавлявшего важную структуру при МИД России.

58-летний Изотов - уроженец Москвы, выпускник МГИМО (журналист-международник), окончил аспирантуру дипакадемии МИД. Работал в Генконсульстве СССР в Осаке, затем — был сначала третьим, потом вторым секретарем Центрального аппарата МИД СССР, далее — вновь в Японии (атташе по культуре, пресс-атташе, первый секретарь посольства России в стране восходящего солнца), а в 1996-2001 годах был генконсулом посольства РФ в Японии.

Потом Алексей Изотов девять лет отдал работе в кредитно-финансовых учреждениях на руководящих должностях, а в ноябре 2009-го стал топ-менеджером «Автоваза», где трудился последующие пять лет.

В марте 2014-го — вновь на дипломатической работе: в Главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ, а в феврале 2017-го он возглавил эту структуру, в чью задачу входит обеспечение и обслуживание дипломатических и других иностранных представительств в Москве. Кстати, часто ГлавУпДК называют «министерством гостеприимства».

Примечательно, к слову, что в день, когда было объявлено о назначении, губернатор Василий Голубев встретился с теперь уже бывшим шефом Алексея Изотова — министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

- На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества Ростовской области с регионами Франции, Италии, Узбекистана, Азербайджана, в том числе –выполнения ряда международных проектов на территории Ростовской области, - сообщили «КП» в пресс-службе губернатора. - Отдельное внимание было уделено вопросу взаимодействия при реализации проекта создания в Ростовской области военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Сергей Лавров подтвердил готовность МИДа России и впредь оказывать всемерное содействие в развитии международных и внешнеэкономических связей Ростовской области.

Должность замгубернатора по экономике, напомним, стала вакантной 27 мая, когда Василий Голубев своим указом освободил от занимаемой должности Юрия Молодченко.

ИСТОЧНИК KP.RU