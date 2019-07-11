2019-07-11T18:59:56+03:00
Происшествия

В Таганроге благодаря камерам наблюдения задержали грабителя, жестоко избившего прохожего

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Таганроге задержали подозреваемого в грабеже. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина напал на прохожего, избил его, после чего забрал деньги из кармана - девять тысяч рублей.

- Приехавшей на место следственно-оперативной группе потерпевший описал приметы злоумышленника, - рассказали в правоохранительных органах. - Оперативник уголовного розыска опросил свидетелей и очевидцев произошедшего, а также просмотрел записи с камер видеонаблюдения, расположенные на ближайшем магазине.

Так удалось вычислить вероятного преступника. Вскоре 28-летнего мужчину (раньше он был судим) задержали и доставили в отдел. Во время допроса он свою вину не стал отрицать, признавшись, что успел потратить деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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