2019-07-12T11:47:42+03:00
Общество

Погибший во время шторма в Греции вместе с сыном ростовчанин преподавал в вузе и работал нотариусом

Знакомые рассказывают, что семья Ивана Петренко была дружной и открытой
Александр СТЕПАНОВ
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Ивана Петренко называли грамотным юристом. Фото: РГУПИвана Петренко называли грамотным юристом. Фото: РГУП
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Ростовчанин Иван Петренко, погибший вместе с двухлетним сыном Виктором во время страшного урагана в Греции, который обрушился на побережье Эгейского моря в минувшую среду, 10 июля, преподавал в ростовском филиале Российского государственного университета правосудия и одновременно работал нотариусом в Азове.

- Он, как и его супруга Галина, дочь ныне покойного экс-председателя Ростовского облсуда Виктора Ткачева (младшего сынишку, который погиб вместе с Ваней, назвали в честь деда), был выпускником юрфака РГУ, потом они оба стали преподавателями в РГУПе, - рассказал «КП» знакомый Ивана Петренко. - Он вел «Гражданское право», защитил кандидатскую, стал доцентом кафедры, общий стаж работы в вузе — полтора десятка лет. Все называли его очень грамотным юристом... А семья была крепкая, дружная, открытая... Очень горько, что так случилось. Они прилично зарабатывали, могли позволить себе путешествовать — ездили по миру, но кто знал, что именно в Греции случится это несчастье?!

Трагедия, напомним, произошла на полуострове Халкидики, в курортном местечке Неа-Потидеа, когда Иван с маленьким Виктором, находились на территории отеля: его жена Галина с двумя другими детьми успела забежать в помещение, как и остальные постояльцы гостиницы, а вот он и младший ребенок — нет, они укрылись под деревом. Сильнейший ветер, который разметал все на своем пути, свалил, буквально у самого основания, ствол, возле которого они стояли — прямо на них. Как говорят очевидцы, смерть была мгновенной.

Приносим соболезнования родным и близким Ивана и Виктора Петренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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