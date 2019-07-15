2019-07-15T17:42:45+03:00
Спорт

Ростовские болельщики просят перенести игры ФК "Ростов" на более раннее время

В новом сезоне матчи на "Ростов-Арене" начинаются в 21:30
Илья БОГОМОЛОВ
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Группа болельщиков "Ростова" обратилась к руководству Лиги по вопросу позднего начала матчей.Группа болельщиков "Ростова" обратилась к руководству Лиги по вопросу позднего начала матчей.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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На сайте ФК "Ростов" опубликовано открытое письмо группы болельщиков клуба к руководству футбольной Премьер-лиги. Фанаты просят спортивных чиновников перенести домашние игры "желто-синих" на более раннее время.

- Матчи первого и второго тура назначены к проведению на 21:30. На наш взгляд, данное решение Лиги является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против ростовского болельщика, - говорится в письме. - Около 30% наших болельщиков — это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути, чтобы увидеть игру любимой команды. Теперь же, одним решением, у них эту возможность отобрали. Вместе с тем, в рамках прошлого сезона РПЛ на стадионе мы видели много семей с детьми. Напротив, на матче "Ростов" - "Оренбург" 13 июля детей практически не было.

Ростовчане понимают, что трансляции и вырученные от них деньги очень важны для Лиги, но просят не лишать из-за этого "живых" зрителей возможности смотреть игру на стадионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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