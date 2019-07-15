2019-07-15T20:10:34+03:00
Происшествия

В Волгодонске столкнулись автоцистерна и Hyundai Accent: пострадал водитель

20-летнего парня увезли на скорой
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео газеты "Автолайн" (Волгодонск).Стоп-кадр из видео газеты "Автолайн" (Волгодонск).
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Сегодня, 15 июля, в Волгодонске произошло ДТП. Как сообщили в полиции, в 13:05 на улице Прибрежной 37-летний водитель автоцистерны Renault Premium не справился с управлением и допустил столкновение с попутным автомобилем Hyundai Accent. Капот последнего оказался смят. В результате аварии пострадал 20-летний парень, находившийся за рулем легковушки. Молодого человека с травмами увезли в больницу. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

В социальной сети появилось видео с места ДТП. "Оператор" высказал другую версию столкновения. Якобы грузовой автомобиль встал на разворот, а молодой водитель Hyundai не успел среагировать на этот маневр.

авария на Прибрежной 15.07.2019.

В комментариях местные жители пишут, что на этом участке дороге часто происходят подобные аварии: крупногабаритные машины начинают разворот с правой полосы, а легковушки в них влетают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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