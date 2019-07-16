Заключенному донской колонии пытались передать губку для обуви с запрещенными сим-картами внутри

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-16T11:40:57+03:00

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Служба исполнения наказания сообщила об изъятии губки для обуви, которую передали в посылке заключенному исправительной колонии № 14. Дело в том, что внутри нее находились запрещенные предметы - две сим-карты.

- В отношении гражданина, пытавшегося передать запрещенные предметы, составлен протокол об административном правонарушении, который будет направлен в мировой суд, - пояснили в ведомстве.

Еще одна попытка доставки средств сотовой связя была предотвращена в следственном изоляторе Шахты. Сотрудники оперативного отдела учреждения при досмотре продуктовой передачи, предназначенной одному из обвиняемых, в пачке с чаем были обнаружены и изъяты два сотовых телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU