В Ростовской области после массовой драки скончался мужчина

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-16T10:42:15+03:00

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В Красном Сулине расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Поздно вечером 5 июля на территории одного из домовладений города произошла драка: трое мужчин 19, 35 и 39 лет в ходе ссоры избили садовыми инструментами еще двоих граждан - 19 и 41 года. Некоторые удары пришлись потерпевшим в голову. Инцидент мог бы сойти за простой бытовой конфликт, но у одного из жертв нападения - 41-летнего мужчины - травмы оказались настолько серьезными, что 13 июля он скончался в районной больнице.

Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах региона, с места происшествия были изъяты деревянная палка, вилы и штыковая лопата. Известно, что двое из нападавших ранее были судимы за кражу, их жертвы проблем с законом не имели. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU