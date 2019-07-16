Против компании, строившей новое городское кладбище Ростова-на-Дону, подан иск о банкротстве

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-16T13:26:07+03:00

Мэрия также предъявила претензии к подрядчику строительства погоста - за срыв намеченных сроков, на 75 млн рублей. Фото: rostov-gorod.ru

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Ростовский областной Арбитраж ввел процедуру внешнего управления имуществом компании «ДРСУ Юг», которая известна в южной столице в качестве исполнителя подрядных работ по строительству на двух крупных объектах — во-первых, ул. Станиславского, во-вторых, нового городского кладбища в Мясниковском районе.

Как говорится в материалах суда, с иском о банкротстве «ДРСУ Юг» выступил один из его кредиторов, которому строительная компания задолжала в сумме 33 млн рублей.

- Решением Арбитражного суда РО от 17 декабря 2018 года с ООО «Дорожное ремонтностроительное управление Юга» в пользу «СтройАвтоГрупп» взыскано 32 671 614,18 рублей задолженности и 408 495,39 рублей пени, 188 384,48 рублей расходов по уплате государственной пошлины, - следует из материалов суда. - Решение вступило в законную силу, выдан исполнительный лист, который предъявлен в банк, а затем в службу судебных приставов, однако в ходе исполнительного производства погашение задолженности не произведено.

Следует отметить, что реконструкция ул. Станиславского еще не завершена, а по строительству нового ростовского погоста также возникли проблемы, и мэрия тоже обращалась в суд с требованием наказать подрядчика за срыв сроков ввода его в эксплуатацию, предъявив претензии к «ДРСУ Юг» на 75,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU