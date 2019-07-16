10-летний мальчик, пропавший в Ростове-на-Дону 16 июля, найден живым
В Ростове найден 10-летний мальчик, который пропал сегодня утром, 16 июля, в районе улицы Туполева. Сначала мать бросила клич в социальных сетях, не видел ли кто ее ребенка, а затем ориентировку на школьника разослали сотрудники полиции. Но уже к трем часам дня появилась информация, что мальчик найден живым.
- Полицейские опросили родственников, одноклассников, друзей и знакомых несовершеннолетнего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В результате комплекса мероприятий полицейские в течение суток нашли пропавшего на одной из улиц города. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспекторы по делам несовершеннолетних вернули его домой и провели профилактическую беседу.
Тем временем, в группе волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт Юг" сообщили, что ребенок был обнаружен благодаря бдительности гражданина по имени Сергей.
ИСТОЧНИК KP.RU