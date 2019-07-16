В Ростове-на-Дону две школьницы выманили телефон у прохожего в парке

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-16T16:39:48+03:00

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В Ростове-на-Дону за мошенничество задержаны две девочки-подростка. Само преступление произошло еще 3 апреля: в парке Собино к мужчине подошли юные незнакомки и попросили мобильный телефон, чтобы позвонить. Добродушный прохожий дал девушкам свою "трубку", но тут их и след простыл. Пришлось потерпевшему писать заявление о пропаже гаджета стоимостью более 11 тысяч рублей.

Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, мошенниц задержали только 15 июля. Ими оказались две ранее несудимые гражданки 13-14 лет, живущие в том же районе города. Пока идет расследование, девочки находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, в Екатеринбурге был случай, когда 11-летняя девочка подожгла дома диван, оставила одну с горящей мебелью маленькую сестру, стащила у родителей 40 тысяч рублей и отправилась кутить на эти деньги. В торговом центре школьница полностью обновила свой гардероб, потом переночевала в хостеле, а утром ее нашли попивающей кофе в "Макдональдсе".

ИСТОЧНИК KP.RU