2019-07-17T10:03:26+03:00
Общество

Ростовчане осудили девушку, устроившую фотосессию на мемориале "Жертвам фашизма"

Красавице предложили сфотографироваться так же на могилах своих родных
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Жители Ростова-на-Дону обсуждают в социальной сети фотографии девушки, позирующей на памятнике в Змиевской балке. Напомним, этот мемориал был установлен на месте массовых казней людей во время Великой Отечественной войны. В 1942 году немецкие оккупанты убили там около 27 тысяч человек, в основном, евреев. 9 мая 1975 года в балке был открыт мемориал "Жертвам фашизма", изображающий фигуры нескольких страдающих людей. Юная красавица забралась на эту самую скульптуру и, судя по фото, принимала беспечные позы, характерные для пользовательниц Instagram.

- А теперь, пусть пойдет на кладбище и на могилах родных фотосессию устроит. Неужели, мало мест для фотосессии в окрестностях Ростова? Или она так решила выделиться из толпы? - негодует одна из пользовательниц соцсети в комментариях.

- Неважно даже, откровенные были позы или нет. Мемориал создан не для фотосессий, я думаю, - добавила другая.

- Это наши дети. Это мы их так воспитали. Они ж не с неба свалились, - посетовала третья.

Некоторые комментаторы, правда, не нашли ничего плохого в фотографиях девушки.

- Что такого она сделала? Как-то осквернила памятник? Фотографировалась голой? - недоумевает молодой человек. - Не нужно места с захоронениями делать прогулочной зоной. И люди будут вести себя соответствующе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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