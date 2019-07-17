2019-07-17T15:55:17+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону определены зоны охраны для шести старинных зданий

Эти дома являются объектами культурного наследия регионального значения
Илья БОГОМОЛОВ
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Особняк М. Н. Черновой на Большой Садовой.Особняк М. Н. Черновой на Большой Садовой.Фото: Google Карты
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В Ростове-на-Дону установлены новые зоны охраны для объектов культурного наследия регионального значения.

Таковых шесть:

- особняк М. Н. Черновой, 1899 года (архитектор Н. А. Дорошенко»),

- жилой дом М. А. Федоровой, 1910 года,

- доходный дом Я. А. Баранова,

- доходный дом А. А. Леонидова, в котором в 1924–1926 годах жил писатель А. Фадеев,

- доходный дом А. М. Гордона, конца XIX века,

- доходный дом К. М. Чернова.

Под охрану государства эти здания были взяты еще в 1998 году, а вот границы для обеспечения их сохранности установлены только сейчас. В этих зонах устанавливается особый режим использования земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство.

В мэрии города отметили, что нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия влечет за собой наложение крупных штрафов. Для юридических лиц максимальная сумма может составлять до 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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