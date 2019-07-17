В Ростове-на-Дону определены зоны охраны для шести старинных зданий
В Ростове-на-Дону установлены новые зоны охраны для объектов культурного наследия регионального значения.
Таковых шесть:
- особняк М. Н. Черновой, 1899 года (архитектор Н. А. Дорошенко»),
- жилой дом М. А. Федоровой, 1910 года,
- доходный дом Я. А. Баранова,
- доходный дом А. А. Леонидова, в котором в 1924–1926 годах жил писатель А. Фадеев,
- доходный дом А. М. Гордона, конца XIX века,
- доходный дом К. М. Чернова.
Под охрану государства эти здания были взяты еще в 1998 году, а вот границы для обеспечения их сохранности установлены только сейчас. В этих зонах устанавливается особый режим использования земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство.
В мэрии города отметили, что нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия влечет за собой наложение крупных штрафов. Для юридических лиц максимальная сумма может составлять до 5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU