2019-07-17T17:38:03+03:00
Политика

Весной 2019 года Ростовская область направила на службу 4890 призывников

Пятая часть из них пошли служить в Нацгвардию
Илья БОГОМОЛОВ
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Весенняя призывная компания стартовала 1 апреля и завершилась 15 июля.Весенняя призывная компания стартовала 1 апреля и завершилась 15 июля.Фото: Правительство РО
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15 июля на Дону завершилась весенняя призывная компания. Из Ростовской области в Вооруженные силы РФ отправлено 4890 парней, сообщили в региональном правительстве. 45% ребят направлены в сухопутные войска, 10% - в воздушно-космические сил, 19% - в Нацгвардию, 5% будут проходить службу в ракетных войсках стратегического назначения. 226 призывников будут служить в рядах военно-морского флота, 150 станут десантниками.

Около 15% призывников направлены на службу с полученной в ДОСААФ военно-учетной специальностью (водители категорий «С», «Д», «Е», БТР-80, МТЛБ, водителей-электромехаников и водителей-крановщиков).

По итогам призывной кампании в целом по России для прохождения военной службы должно быть направлено 135 тысяч человек, почти 4% из них - из Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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