В Шахтах мужчина пытался выдать убийство друга за несчастный случай

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-18T12:08:43+03:00

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В Шахтах под следствием оказался 34-летний местный житель, которого подозревают в избиении человека.

- По версии следствия, 25 июня он, находясь по переулку Енисейский, во время ссоры (все случилось после застолья - автр) нанес своему знакомому несколько ударов кулаками по голове, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Понимая, что мужчина вот-вот может умереть, он вызвал скорую и заявил медикам о несчастном случае - якобы пострадавший случайно упал с высоты. Несмотря на медицинскую помощь, избитый скончался в больнице, а следователи, устанавливая детали происшествия выяснили, что на самом деле тот был избит.

Подозреваемый задержан и будет находиться в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU