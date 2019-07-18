В Ростовской области зерновоз вылетел с трассы в балку

СЕГОДНЯ 18:49 2019-07-18T18:54:01+03:00

Фото с места ДТП от Константина Быстракова из группы ВК "Ростов Главный".

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Сегодня днем, 18 июля, на трассе М-4 "Дон" в районе города Красный Сулин (Ростовская область) произошло ДТП: грузовик снес отбойник, вылетел с дороги и рухнул в балку.

- Зерновоз тянул на сцепке своего загруженного "коллегу". На спуске внизу балки их начало водить в стороны. Произошел обрыв сцепки, вторую машину занесло, и она, сбив отбойник, ушла вниз, - рассказал в социальной сети очевидец аварии Константин Быстраков.

Он же выложил фотографии с места ДТП. На них видно, что груз автомобиля рассыпался по всей балке. К счастью, в результате произошедшего никто из людей не пострадал.

- В 13 часов на 975 километре М-4 "Дон" водитель автомобиля "КамАЗ", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на отбойник, в результате чего произошло опрокидывание. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в полиции.

Обсуждая аварию, ростовчане возмущены тем, какие непрофессионалы идут работать в дальнобойщики, и радуются тому, что грызунам и птицам, живущим возле дороги, теперь будет, что кушать.

ИСТОЧНИК KP.RU