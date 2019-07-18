2019-07-18T19:10:36+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону городской автобус протаранил припаркованные иномарки

Повреждены две легковушки и грузовая "ГАЗель"
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии с места ДТП, которое произошло днем, 18 июля, возле дома по улице Миронова, 1 (микрорайон Темерник).

- В 14:05 автобус 83-го маршрута протаранил припаркованные на дороге автомобили. Пострадало минимум две легковых машины и одна "ГАЗель".

На фото видно, что иномарки получили серьезные вмятины, о пострадавших не сообщается. Пока одни горожане ругают водителя автобуса, другие отмечают, что владельцы автомобилей оставили свои машины на проезжей части. На это люди отвечают, что во дворах места для парковки зачастую не хватает.

Но большинство недовольно тем, что городские автобусы почти каждый день бьются или горят, хотя их и так часто не хватает на линиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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