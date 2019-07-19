2019-07-19T11:56:57+03:00
Происшествия

Пограничник спас ребенка, перевернувшегося на яхте в Таганрогском заливе

Школьника уносило в море
Илья БОГОМОЛОВ
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Ребенок перевернулся на яхте-маломерке.Ребенок перевернулся на яхте-маломерке.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области рассказали о спасении юного яхтсмена в Азовском море. Случай произошел днем, 12 июля.

- Экипаж пограничного сторожевого катера ПСКА-114 обнаружил на входе в бухту Андреева перевернувшуюся маломерную яхту типа "Кадет", которую уносило в море. Подойдя ближе к терпящему бедствие судну, командир катера заметил возле него барахтающегося в воде ребенка лет восьми и незамедлительно пришел на выручку попавшему в беду подростку, - передает пресс-служба ведомства.

Когда пограничник подплыл к мальчику, тот уже практически выбился из сил. Мужчина успокоил ребенка, вернул его яхту в нормальное положение и передал "юного мореплавателя" прибывшему на место представителю яхт-клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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